Bianca Berlinguer replica a Boccia | “Mai vissuta situazione simile in 35 anni di carriera”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024)pubblica una nota in cui spiega cosa sia accaduto la sera del 10 settembre a È sempre Carta, con Maria Rosariache ha lasciato gli studi pochi minuti prima dell'inizio del programma: "Mi ha mostrato materiale che non potevamo verificare, poi ha detto che tra noi non ci fosse il feeling necessario".