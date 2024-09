Autunno in arrivo domani pioggia e temperature giù | il meteo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Maltempo da Nord al Centro, in montagna la prima neve L'irrompe in Italia con maltempo e calo evidente delle, giovedì 12 settembre, ilcambia volto:e la prima neve in montagna dopo una lunghissima estate caratterizzata da settimane di caldo afoso. I nubifragi dei giorni scorsi, da Milano a Roma,