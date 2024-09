Autisti dei pullman sotto assedio Minacce e calci alle porte del bus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quando si è visto passare davanti – avrebbe detto – il quinto autobus della giornata che fermava senza aprire le portiere per lo sciopero del trasporto pubblico, non ci ha visto più.E allora è passatro dparole ai fatti, si è piazzato sprezzante del traffico e del pericolo di venire investito, in mezzo alla strada e ha preso a urlare aggredendo (verbalmente) l’autista del. "Non me ne frega un c***o, io devo tornare a casa. Chiama pure i carabinieri, io devo prendere ilper tornare, per colpa vostra rischio di perdere il lavoro". Scene di ordinaria esasperazione sono andate in scena ieri a Monza. Con un autobus di Autoguidovie che è stato addirittura preso ada un giovane. Una scena avvenuta davanti a decine di persone all’altezza di via Manzoni,del centro storico.