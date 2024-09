Atti osceni in spiaggia dinanzi a una giovane turista e alle sue figlie | arrestato

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di mercoledì 11 settembre 2024) PORTO CESAREO - Si sarebbe denudato e avrebbe compiutoa unache ieri sera era in, in una nota località di Porto Cesareo, in compagnia delleminorenni, e non contento le avrebbe inseguite e continuato a molestarle anche, quando queste