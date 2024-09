Atalanta | Zaniolo si allena in GRUPPO e nuovi rientri dalle nazionali il REPORT

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’al lavoro a Zingonia per la prossima sfida alla Fiorentina:siin: ildell’mento L’è tornata al lavoro in vista del prossimo impegno in campionato.e Sulemana si sonoto in, mentre Djimsiti e Kolasinac hanno fatto lavoro individuale. Rientrati dagli impegni con leRuggeri e