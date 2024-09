Aspettando Cagliari-Napoli e i prossimi impegni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Verso, LukakuDi seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il belga ricomincerà dal gol del pareggio contro la squadra di Pecchia e dall’intensità negli allenamenti individuali e con i compagni di questi giorni. Lukaku sarebbe stato convocato dal ct Tedesco per le gare di Nations League, ma ha scelto di rinunciare alla nazionale per ritrovare al più presto il ritmo partita”. Verso, i cambi potrebbero essere “Conte si affiderà a lui domenica prossima, ma i cambi potrebbero essere diversi rispetto alla formazione scesa in campo prima della sosta. Sempre in attacco, ad esempio, scalpita David Neres nel ruolo di Politano. Anche il brasiliano era tornato in campo un giorno prima della ripresa dopo la gara col Parma. Conte ha ancora discreto margine di tempo per decidere.