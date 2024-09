Arrestato tiktoker Domenico Ferraro | in casa armi e orologi di lusso contraffatti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sembra la scena di un film e invece è reale. Molto attivo su TikTok e su Instagram con il profilo @deluxurywatches è statoil 43ennea Parete, in provincia di Caserta, dalla polizia di Napoli. Durante una perquisizione, nella sua abitazione sono stati ritrovati un involucro contenente 21 proiettili calibro 9x19 parabellum, 10 proiettili calibro 6x35 e 13 proiettili calibro 7.65. Inoltre, è stata scoperta una parete di cartongesso all'interno della quale erano nascosti 120.000 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare è scattata dopo l'arresto di, trovato in possesso di una pistola - nascosta in una scrivania - una Beretta modello 70 calibro 7x65 con caricatore inserito.