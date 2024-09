Almanacco del 11-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)del giorno una nuova settimana e facciamoci coraggio e lunedì 9 settembre Buona giornata da Francesco Vitale andiamo allora Roger dobbiamo far coraggio il maltempo gli scioperi il lunedì le giornate più corte che dobbiamo fare insomma la ripresa quasi della solita routine per per alcuni è il ritorno di colui che non deve essere nominato Mamma mia se stiamo proprio facendo un macello questo oggi allora in attesa che ovviamente anche la tecnologia ci aiuti e non solo L’autunno di Fedez così oggi proprio ci prendiamo è andata a vedere che cosa Che cosa è successo ed è quando poi ti bloccano anche le i pro problemi tecnici in questo in questo senso allora oggi 9 settembre la chiesa ricorda San Pietro Claver il nome Pietro viene dal latino Petrus travolta dal greco petros significato di pietra come entrambe le lingue proverbi ci dice vizio non punito cresce in infinito i nati di ...