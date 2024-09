Al via la stagione della caccia | regole e controlli sul territorio

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) FederFvg è pronta a vigilare sulin vistaimminente aperturavenatoria fissata per il 15 settembre. Il coordinatore regionale per il servizio di vigilanza FederSalvatore Salerno ha messo a punto un piano dispecifici in Regione per garantire