Aké e l’infortunio le prime indicazioni vista Manchester City-Inter

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Aké è uscito per infortunio nel corso del primo tempo di Olanda-Germania di UEFA Nations League di stasera. Un problema fisico che può tenere fuori il difensore da, in programma la prossima settimana. LO STOP – In chiusura di primo tempo di Olanda-Germania, finita 2-2 ad Amsterdam, padroni di casa hanno dovuto rinunciare a Nathan Aké. Il difensore del, che mercoledì prossimo affronterà l’nell’esordio in Champions League, si è fermato per un infortunio. Problema fisico che è da subito apparso di entità non irrilevante, tanto che si è reso necessario l’vento della barella per portarlo fuori molto dolorante. Infortunio Aké in ottica: le informazioni ASSENZA POSSIBILE – Come succede quasi sempre in queste circostanze, è lo staff medico del club di appartenenza a dover valutare la reale entità del