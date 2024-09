AIR Campania varato il piano regionale di trasporto scolastico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Caserta. A partire da giovedì 12 settembre AIRavvierà ildi, che prevede circa 1.500 corse giornaliere per collegare gli istituti scolastici e le università. Il programma, frutto di un attento lavoro dei tecnici dell’azienda dipubblico locale, è stato elaborato in risposta alle esigenze di mobilità presentate dai rappresentanti territoriali dell’Ufficio. In provincia di Avellino, ild’esercizio prevede 600 corse al giorno verso i principali istituti d’istruzione. Previsti anche 16 servizi per gli studenti in partenza dall’Autostazione di Avellino per i campus scolastici cittadini. Implementati i servizi di collegamento con i comuni di Aiello del Sabato, Capriglia Irpinia e Montella. Potenziata dal 12 settembre anche la tratta Avellino-Afragola con 13 corse dirette alla Stazione Alta Velocità.