Aeroporto decolli senza sosta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Idi aerei provenienti dall'Marconi in direzione Bologna che passano sul quartiere Navile e diretti verso nord sono ormai continui ed assillanti. Cominciano alle 7 di mattina e terminano alle 11 di sera con frequenza ogni 5 minuti. Bisognerebbe controllare i registri deie fare una bella inchiesta. Io ero rimasto che gli aerei potessero decollare verso Bologna solo in determinate condizioni meteo. Evidentemente mi sono perso qualcosa . Non se ne può più . Stefano Benaglia