Addio a Luca Giurato Un infarto fulminante lo ha portato via

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 settembre 2024)si è spento all’improvviso, all’età di 84 anni, per colpa di un. «Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate», conferma in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara. Volto storico di Unomattina, conduttore Rai e pilastro della tv italianadiventò popolare anche per via delle innumerevoli gaffe e lapsus linguae di cui si è reso protagonista, puntualmente ripresi dalla Gialappa’s Band nel programma Mai dire gol e da Striscia la notizia, con una rubrica a lui dedicata chiamata Ci avreie in una puntata speciale intitolataShow. September 11, 2024 L’inizio con la carta stampata, poi il GR Rai e infine la tv Figlio di Giovanni, diplomatico siciliano, aveva come nonno materno il drammaturgo e regista Giovacchino Forzano.