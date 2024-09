Addio a Luca Giurato aveva 84 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ scomparso a 84colpito da un infarto il giornalista. Lo scrive sull’account di “X” Il TG1. Figlio di un diplomatico siciliano che fu agente consolare in Uruguay, era nipote da parte materna del drammaturgo e regista Giovacchino Forzano.conseguita la maturità classica al liceo Virgilio di Roma, entra a Paese Sera come cronista a vent’, diventando giornalista professionista dal 1965. Quindi il passaggio a La Stampa e nel 1986 viene nominato direttore del GR1, il giornale radio di Radio Rai, poi è vicedirettore del TG1 fino al 1990. La sua prima apparizione in tv nel 1992 in “A tutta stampa”, la rassegna stampa all’interno del TgUno notte. Nel 1993 partecipa a Domenica in, con Mara Venier.