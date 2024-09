Addetto di segreteria figura sempre più ricercata dalle aziende

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In Friuli Venezia Giuliapiùsono alla ricerca di figure professionali qualificate come l’o l'adetta a alla. Una professione che non è solo un lavoro da scrivania, ma rappresenta il cuore dell’organizzazione aziendale, essenziale per la gestione amministrativa