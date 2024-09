Accordo storico tra il CoEHAR dell’università di Catania e l’università di Padjadjaran | al via la realizzazione del CoEHAR indonesiano

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Java, 11 settembre, 2024 - Il, il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla riduzione del danno da fumo nato in seno aldinel 2018, espande i confini della propria attività, siglando una lettera di intenti condi, in Indonesia, che rappresenta un importante passo avanti nelle attività di