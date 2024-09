A Friuli Doc la promozione dei siti Unesco del Fvg

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Stand istituzionale aDoc per la Camera di Commercio Pordenone-Udine. Come ha spiegato il presidente Giovanni Da Pozzo: "Lo stand, collocato all’interno dell’area di Promoturismo Fvg in piazza Primo maggio, sarà dedicato alladi una delle peculiarità della nostra regione, i