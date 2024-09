A cena fuori ma senza compagnia Cause e ragioni dei solo diner che sono in aumento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Andare ada soli non è mai stato così di moda. Nonostante ci siano alcuni ristoranti di alta cucina pronti a rifiutare i single dinner per una questione che, scavando scavando, è di natura economica, la tendenza sta prendendo piede in tutto il mondo. Anzi, a leggere alcune rilevazioni, sarebbe già esplosa. Negli ultimi due anni, secondo una ricerca del sito di prenotazione Opentable, le persone che riservano unpostoaumentate del 29% negli Stati Uniti e del 23% in Giappone. Il paese nipponico ha conosciuto un incremento sostanziale, per cui è stato coniato perfino un termine ad hoc: ohitorisama. Anche la Germania e la Gran Bretagna hanno notato unnell’ultimo anno, rispettivamente del 18% e del 14%, ma la diffusione di questa nuova pratica riguarda tutta Europa.