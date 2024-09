11 settembre Meloni Incessante l’impegno nella lotta al terrorismo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono giorni che rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti. Avvenimenti che cambiano per sempre il corso della storia e con essa anche le vite di molti cittadini. L’112001 fu una di queste date. Un attacco terroristico devastante che colpì al cuore gli Stati Uniti d’America e l’intero Occidente”. Lo scrive su X la premier Giorgiache aggiunge: “A distanza di 23 anni il nostro pensiero va alle migliaia di vittime innocenti e ai loro familiari. Anche nel loro ricordo prosegue il nostro impegnoal fondamentalismo islamico e a ogni forma di, a difesa dei valori di libertà e democrazia, pilastri della nostra Costituzione e della nostra cultura. Non dimentichiamo”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo