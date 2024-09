Yoga in vigna - Lezione di yoga con Martina Masotti con rinfresco a fine pratica

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) ????????in- Sabato 14 settembreIndossa i tuoi abiti più comodi e preparati per una mattinata di relax totale, dedicata al benessere di mente e corpo!Sabato 14 settembre, lasciati guidare dain una rigenerante sessione didel mattino: per rivitalizzare il