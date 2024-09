X Factor prima volta da giudice per Achille Lauro | Cerco kamikaze della musica

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Xcompie 18 anni e torna dal 12 settembre prossimo, su Sky e in streaming su Now, con un'edizione 2024 piena di sorprese. Tra le novità il nuovo gruppo di giudici, che vede ancheper lain questa veste. "Io sto affrontando il programma come la mia carriera