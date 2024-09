X Factor compie 18 anni e si rinnova | Cerchiamo l’unicità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 10 settembre 2024) Al via dal 12 settembre la nuova edizione con Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La furia e Manuel Agnelli Nuovi giudici, un'istituzione della musica italiana come conduttrice e una finale in esterna. X18e torna dal 12 settembre prossimo, su Sky e in streaming su Now, con un'edizione piena di sorprese.