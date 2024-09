X Factor 2024 torna in prima serata Giorgia | Sono una fan del programma da sempre

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 10 settembre 2024) Xcompie 18 anni einsu Sky e in streaming su Now da giovedì 12 settembre. I dettaglistati illustrati stamattina in conferenza stampa a Milano. Tredici puntate, quattro giudici - affiatati e divertiti: il ritorno di Manuel Agnelli e l’esordio di Paola Iezzi , Jake La Furia e Achille Lauro - e 16 concorrenti, si contenderanno la vittoria puntando alla finale dal vivo