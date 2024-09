Violento scontro tra auto e moto in centro | due centauri in ospedale

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) È avvenuto in pienoa Russi l'incidente verificatosi martedì sera attorno alle 19. Per cause ancora in corso d'accertamento un', una Dacia Duster condotta da un 68enne, forse nel fare una manovra è venuta a collisione con una, una Suzuki di grossa cilindrata, che procedeva da