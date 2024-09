Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)DEL 10 SETTEMBREORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEL MARE CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #MEZZOCAMMINO VERSO IL RACCORDO SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SULLA CASILINA CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA DEL MARE E FINO A CASILINA, IN INTERNA TRA SALARIA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRA TANGEZIALE EST E FIORENTINI VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO VERSO ALBANO SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE LASTORTA RICORDIAMO INOLTRE CHE DA DOMANI SULLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE.