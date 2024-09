Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)DEL 10 SETTEMBREORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA DEL MARE E FINO A CASILINA, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA E SALARIA. SULLA TIBURTINA CODE TRA RACCORDO E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO VERSO ALBANO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3VITERBO LA CIRCONE È RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A BRACCIANO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI REGIONALI CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI RICORDIAMO INOLTRE CHE DA DOMANI SULLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE.