Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)DEL 9 SETTEMBREORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. CODE IN SMALTIMENTO. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA PONTINA, IL TRAFFICO SI STA NORMALIZZANDO TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO. SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA METRE, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, IL SERVIZIO È INTERROTTO TRA ACILIA E COLOMBO. CIRCONE REGOLARE INVECE TRA ACILIA E PORTA SAN PAOLO. INFINE, SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE È FORTEMENTE RALLENTATA TRA ZAGAROLO E COLLEFERRO PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO.