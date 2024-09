Vandalismo a Novoli | cinque denunciati 

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa notte scorsa la polizia di Stato ha denunciato i presunti autori del danneggiamento di una serie di mezzi parcheggiati in strada; in un caso separato, si tratterebbe invece di un tentativo di furto su un’auto. Negli episodi sono