Urso presenterà alle parti sociali la proposta per l' auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Sarà presentata in anteprima a Confindustria e ai sindacati lasulla politica industriale nel settoremobilistico, lanciata nei giorni scorsi dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo. Lo afferma il Mimit ricordando che laprevede tra l'altro di anticipare dalla fine del 2026 ai primi mesi del 2025 l'attivazione della clausola di revisione prevista dal "Regolamento in materia di emissioni di CO2 dellevetture nuove e dei veicoli leggeri". L'iniziativa sarà presentata dail 25 settembre a Bruxelles, in un meeting informale dedicato al settore dell'e, successivamente, al Consiglio Competitività del 26 settembre. A tal fine il ministro ha predisposto anche alcuni colloqui con i colleghi europei, che si svolgeranno nei prossimi giorni.