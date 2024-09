Una pedalata di beneficenza da 250 chilometri per aiutare l' Istituto Oncologico Romagnolo

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Un obiettivo ambizioso: raccogliere 7000 euro da destinare alla ricerca contro il cancro. Torna la "Pedala sulla Via Romagna per lo Ior", ladisul percorso della Via Romagna ideata e promossa dall’Romagna (Ior) e da ExtraGiro, giunta alla terza edizione.