Una palestra per la scuola di via Struppa | il progetto da 3 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Con un finanziamento di 3diprovenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), partiranno i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio adibito aa servizio dellaesistente, facente parte del complesso denominato ex Istituto Doria, sito in