Una nuova rete di distribuzione idrica a Vignola

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Si sono conclusi i lavori a opera di Lario Reti Holding per la realizzare unadiin via Lecco (località) nel comune di Galbiate. Le opere erano iniziate a giugno di quest'anno e laè stata realizzata in sostituzione di un allacciamento esistente