Ultime Notizie Roma del 10-09-2024 ore 18 | 10

(Di martedì 10 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale trote nella zona Umanitaria nel sud Diga dei missili israeliani hanno colpito le tende degli sfollati sostenendo che vi si nascondevano i militanti Diamante uccidendo almeno 40 persone il movimento islamista altrimenti i suoi esponenti si trovassero nell’aria questa mattina alle sercito di Israele ha confermato L’attacco di finendo un’operazione congiunta con i servizi segreti interni torniamo in Italia Maria Rosaria boccia non potrà più accedere alla Camera dei Deputati l’imprenditrice al centro del caso San Giuliano è finita infatti nel mirino della commissione sicurezza di Montecitorio dopo la divulgazione del video ed è realizzato i con gli occhiali Smart immagini poi pubblicate sui social la sua funzione la pena più severa prevista per casi del genere bene oltre dunque ...