Ue | Tajani ‘documento Draghi positivo Berlusconi chiedeva stesse cose’ 2

(Di martedì 10 settembre 2024) Podgorica, 10 set. (Adnkronos) – ?Noi abbiamo proposto già un paio di anni fa una stabilizzazione del Recovery Plan, presentammo addirittura due interrogazioni conche all’epoca era parlamentare europeo, anche sugli acquisti unici del gas, quindi crediamo ad un’Europa che deve essere cambiata, deve essere resa più competitiva?, ha aggiuntoal termine della visita in Montenegro e prima di volare in Macedonia del Nord.?Anche il debito comune è una scelta positiva, siamo sempre stati a favore degli Eurobond?, ha proseguito, secondo cui ?le ricette proposte dasecondo noi vanno nella giusta direzione perché coincidono con quelle che ha fatto Forza Italia. Ora bisogna lavorare per concludere il mercato interno, il mercato dell’energia, il mercato dei capitali, l’unione bancaria e poi anche l’armonizzazione fiscale?.