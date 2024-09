Ue | Messina Fdi ‘Draghi converge con nostre visioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Con tutto il rispetto, possiamo dire che forse è Draghi ad aver ritrovato nei principi e nell’orientamento di Fratelli d’Italia una visione più concreta per il futuro dell’Europa. Già anni fa abbiamo dato una sveglia all’Europa su questi temi, e se Draghi se n’è accorto solo di recente, ben venga. Tuttavia, la necessità di mettere al centro i fatti concreti, più che le ideologie, è ormai innegabile”. Lo ha detto il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio, questa mattina ospite a Filo diretto su Rainews24.“Gli investimenti, come gli 800 miliardi l’anno proposti, devono essere indirizzati in modo pratico e mirato, sostenendo le imprese e l’innovazione, rispettando l’ambiente, ma sempre mantenendo al centro la crescita economica.