Ucraina-Russia droni contro Mosca | Un morto in attacchi alla capitale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 10 settembre 2024) La denuncia delle autorità russe: tre persone ferite in un incendio. Segnalatianche in altre parti del Paese I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato nella notte numerosiche avevano come obiettivoe le aree circostanti. A riferirlo alle prime ore di oggi sono state le autorità russe, parlando anche di