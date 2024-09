Uccide la moglie malata l’ha immersa nella vasca e atteso che annegasse | Ha chiamato lui i soccorsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ravenna, 10 settembre 2024 – ??????Via Lolli, Borgo San Rocco, a due passi dallo stadio. Un luogo tranquillo, popolato da famiglie e abitazioni curate, che mai avrebbe immaginato di essere teatro di una tragedia familiare destinata a sconvolgere l’intera città. Qui, ieri mattina, Enzo Giardi, 78 anni, pensionato ed ex dipendente di banca, ha deciso di mettere fine alla sofferenza di suaPiera Ebe Bertini, 77 anni, afflitta da una malattia degenerativa che da anni l’aveva trasformata in un vegetale. Un gesto estremo, dettato dalla disperazione, che ha scosso profondamente chi lo conosceva, lasciando una comunità intera attonita di fronte a un epilogo così doloroso. È l’ora di pranzo, poco dopo le 13 di ieri, quando Giardi compie l’atto che cambierà per sempre la sua vita e quella di chi lo circonda.