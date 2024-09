Uccide la madre a coltellate | arrestato il figlio 43enne a Gela

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Due, una al ventre e una alla gola. Per Francesca Ferrigno, la donna accoltellata a, non c’è stato niente da fare. E ilsi è recato in Commissariato per confessare subito il delitto. Quando le forze dell’ordine e il 118 sono arrivati nella casa di via Vitali la donna era già morta. Filippo Tinnirello,disoccupato e con precedenti penali per droga, era già seguito dal Dipartimento di Salute Mentale per i suoi problemi di tossicodipendenza. Donna accoltellata a, il movente Ed è proprio in questo stato di salute mentale precaria che andrebbe ricercato il movente del delitto. Non era insolito sentire litigi tra, che erano continui e avvenivano per qualsiasi motivo. Nella notte Tinnirello è stato interrogato a lungo dai carabinieri che conducono le indagini. L’arma con cui è stata uccisa la donna di 64 anni è stata sequestrata.