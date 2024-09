Tutto pronto a Riccione per il Campionato Italiano Salvamento attesi 650 atleti

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Torna ailSurflifesaving dal 12 al 15 settembre, il prezioso appuntamento che unisce le abilità natatorie alla sicurezza in acqua, sia per i turisti che per i cittadini. Organizzato dalla sezionedel settore agonistico Fin in collaborazione con