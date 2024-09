Tutti i look del Toronto International Film Festival 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) Senza aspettare la fine della Mostra del Cinema di Venezia, il(TIFF) ha preso il via dal 5 Settembre con la pellicola di David Gordon Green, Nutcrackers, e terminerà il 15 dello stesso mese con The Web, ild'esordio alla regia di Rebel Wilson. Arrivato alla 49esima edizione, il TIFF è uno tra i più importantidel settore che ogni anno si prepara ad accogliere tra le 300 e le 400 pellicole senza alcuna giuria, questo perché non si considera una competizione bensì una celebrazione del cinema. L’unico riconoscimento che viene assegnato è il People’s Choice Award, un premio conferito direttamente dagli spettatori. Da Jacob Elordi a Jennifer Lopez, da Tilda Swinton a Cate Blanchett, sono numerose le celebrity che hanno preso parte al. Per l'occasione Panorama.