Tripletta Baldanzi l' Under 21 vince 3-0 in Norvegia

(Di martedì 10 settembre 2024) Per gli azzurrini un successo di fondamentale importanza e qualificazione agli Europei a un passo STAVANGER () - Importante vittoria per l'Italia21 che, nel match di Stavanger valido per la nona giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei 2025, si sbarazza 3-0 della Norveg