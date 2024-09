Trenta nuovi giovani in forza al comune di Angri

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono i 30angresi ora inal. Il gruppo selezionato, dopo partecipazione al bando di Servizio Civile Universale, offrirà il proprio contributo per un anno al servizio dei cittadini e del territorio presso gli uffici comunali. "Non 20 come l’anno scorso, bensì 30, un obiettivo