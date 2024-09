Tre squadre del Tennis Giotto in campo nell’interregionale giovanile

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Tredelinseguono la qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili. Sabato 14 e domenica 15 settembre sono in calendario le fasi interregionali di macroarea che vedranno sfidarsi le formazioni emerse dai precedenti campionati regionali per andare a definire le otto