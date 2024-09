Travolto in monopattino grave un giovane

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di martedì 10 settembre 2024)incidente stradale quello avvenuto nella tarda mattinata di martedì 10 settembre in Corso Europa, a Piacenza. All’imbocco con la rotatoria di via Conciliazione unche stava viaggiando sopra unè stato investito, in prossimità delle strisce pedonali, da un’auto, una