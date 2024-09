Travolge con l’auto un giovane operaio in bici e poi fugge via | è caccia al pirata della strada

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024) Verso le 7.20 di oggi 10 settembre a Orio Litta (Lodi) unè stato travolto da un'auto mentre era in sella alla suacletta: l'automobilista non si è fermato a soccorrere la vittima ed è fuggito via.