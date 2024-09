Traffico Roma del 10-09-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dopo una chiusura di 50 giorni riapre oggi al pubblico la stazione metropolitana di Ottaviano restano ancora chiuse le stazioni di spagna e di Furio Camillo per alberi sulla carreggiata è ancora chiusa Viale deignoli da via Guido calza in direzione di Fiumicino e ad Ostia per il World GamesFino al 23 settembre chiusa via dell’Idroscalo tra via Casana e via della Martinica la chiusura è per sentire gli allestimenti l’evento e infine lo smontaggio delle strutture e questa notte per lavori dalle 22 alle 6 è chiusa la rampa che dalla carreggiata interna del raccordo anulare porta sulla autostradal’ in direzione Aquila Teramo in alternativa si potrà uscire allo svincolo di larustica per poi rientrare sul raccordo in carreggiata esterna per riprendere l’autostrada-l’aquila dall’uscita ...