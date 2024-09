Traffico Roma del 10-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàintenso su consolari rallentamenti sulla Nomentana è sulla A24rallentato in via Tuscolana all’altezza di Porta Furba code sulla Appia all’altezza di Capannelle viabilità intenso sulla Colombo all’altezza di Acilia e sulla Pontina Ponte Marconi riduzione di carreggiata in direzione Eur per lavori sui marciapiedi in centro possibili rallentamenti per corteo da piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali lungo via Cavour e per un settimana a via Molise mettere il trasporto pubblico è stata riaperta da oggi la stazione Ottaviano della metro a era chiusa dal 22 luglio per interventi sulle infrastrutture non compatibili con l’accesso al pubblico In collaborazione con Luce Verde infomobilità