Torna X Factor un’edizione attesissima conduce | Giorgia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 set. (askanews) – Da giovedì 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, inizia la grande festa della musica di Xcone piena di sorprese. Tanti volti nuovi riempiranno il palco dell’edizione 2024 dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che vedrà il suo culmine con la finalissima, che per la prima volta nella storia internazionale del format si svolgerà in esterna, nella meravigliosa Piazza del Plebiscito a Napoli. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, ricco di ospiti e spettacolo, in uno dei luoghi architettonici e artistici più amati e visitati del Paese. Anche quest’anno centinaia di artisti si sono presentati alle Audizioni all’Allianz Cloud di Milano col sogno di mostrare il proprio talento e creare un percorso il più lungo possibile, e qui hanno incontrato il nuovo cast di X