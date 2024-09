Torino Vlasic FREME | sarà A DISPOSIZIONE di Vanoli contro il Lecce?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024)potrebbe essere convocato daper il prossimo impegno delil: le condizioni del croato In casasi lavora per il prossimo impegno di campionatoile tra le decisioni chedeve prendere c’è anche il rientro di, dopo i problemi del croato per una lesione