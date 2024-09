Test di ammissione per i corsi di Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie | scadenze e modalità

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 10 settembre 2024) Settembre è cominciato e i tempi per le iscrizioni aiuniversitari ormai stringono. In particolare, per ciò che concerne iche prevedono und’, è sempre più importante controllare il termine di scadenza, per assicurarsi di essere nei giusti tempi ed evitare eventuali